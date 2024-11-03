Bakan Yerlikaya’dan şehit polis memuru için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesiyle yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:



"İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ogün Yürümez, Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında İETT otobüsünün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."