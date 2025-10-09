Bakan Yerlikaya'dan sınır hattında denetim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari, Yüksekova, Dağlıca, Aktütün, Yeşilova, Hacı Bey Çayı, Esendere bölgesi ve İran sınır hattında havadan incelemelerde bulundu. Yerlikaya'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Hakkari Valisi Ali Çelik eşlik etti

Yerlikaya, NSosyal hesabından ayrıca, Hakkari Yüksekova'da, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaretine ilişkin de paylaşımda bulundu.

