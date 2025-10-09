Bakan Yerlikaya'dan sınır hattında denetim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı , Hakkari, Yüksekova, Dağlıca, Aktütün, Yeşilova, Hacı Bey Çayı, Esendere bölgesi ve İran sınır hattında havadan incelemelerde bulundu. Yerlikaya'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Hakkari Valisi Ali Çelik eşlik etti

Yerlikaya, NSosyal hesabından ayrıca, 'da, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaretine ilişkin de paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan sınır hattında denetim - 1 Bakan Yerlikaya Yüksekova'da Esendere Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti.

Ziyarette hudut hattında görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldiklerini belirten Yerlikaya, "Kahraman jandarmamız vatan nöbetinde, gece gündüz demeden, her türlü hava ve arazi şartında görevini ifa etmektedir. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için canla başla görev yapan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

