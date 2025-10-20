Bakan Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye süreci uyarısı: "Herkes söylemine dikkat etmeli"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleşen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda konuştu.



Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar veren Bakan Yerlikaya, "Terörün bu topraklardan silinmesine giden bu yolda, herkesin diline söylemine tutum ve davranışlakrına dikkat etmesi zaruridir." dedi.



"APARATLARA YER YOK"



Süreci sabote etmek isteyenler olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye bir milli mücadele sahasıdır Bu sahada terör sevicilerine, propagandasını yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur." ifadelerini kullandı.



"ATATÜRK'E SALDIRI PROVOKASYONDUR"



Bakan Yerlikaya, "Devletimizin niteliklerine, milletimizin ortak değerlerine, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarına saldırı, siyaset değildir; bir provokasyondur." diye konuştu.



"KİMSE POLİSİMİZE DÜŞMAN DİYEMEZ"



Yerlikaya, "Hiç kimse; gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize, düşman deme alçaklığına cüret edemez." dedi.