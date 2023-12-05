Bakan Yerlikaya'dan TikTok açıklaması

Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, 59 bin kişinin sorgulandığını ve NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacağını duyurdu.

Yine son 180 günde 132 bin 537 uyuşturu operasyonu yapıldığını dile getiren Yerlikaya, 15 bin 280 kişinin tutuklandığını açıkladı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE



Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadelenin sürdüğünü dile getirerek "106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi." dedi.



"TİKTOK HESAPLARINI İNCELİYORUZ"



Sosyal medya platformu olan TikTok'ta müstehcen içerek üretenler hakkında işlem yaptıklarının altının çizen Bakan, "Son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinden 14'ü tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol verildi. 14 şahıs hakkında sınır dışı işlemler sürüyor. 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor." dedi.