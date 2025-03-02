Bakan Yerlikaya'dan trafik güvenlik toplantısı paylaşımı

Yerlikaya bakan yardımcıları ve bakanlığa bağlı birimlerin katılımıyla yapılan "trafik" konulu güvenlik toplantısına ilişkin paylaşımında trafik kurallarına uymayanlara yönelik caydırıcılığı artırmak için yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.



Yerlikaya, şunları ifade etti:



"Hiçbir sürücünün ne kendi ne de başkalarının hayatını riske atmasına müsaade edemeyiz. Yapılan tüm bu çalışmaların tek bir amacı var: Tek bir insanımızı dahi trafik kazalarında da kaybetmemek. Bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önüne geçmek, en aza indirmek için denetimlerimizi artırıyoruz. Yol güvenliğini sağlamak için ekip sayılarımızı artırıyoruz."



Yerlikaya, toplantıya ilişkin bir video klip paylaşarak, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.