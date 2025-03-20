Bakan Yerlikaya: Halkı sokağa çağırmak sorumsuzluktur

Yerlikaya X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sokak çağrılarına tepki gösterdi.



Yerlikaya ilk mesajında gösterilerde 6 polisin yaralandığını belirtti. Ardından ikinci paylaşamında ise Saraçhahe'de yapılan "sokağa çıkma" çağrılarına tepki gösterdi.



Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;



"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”



Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!



Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!



Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."



SARAÇHANE'DE 6 POLİS YARALANDI



Yerlikaya polisin provokasyonlara karşı sağ duyulu davrandığını belirterek şunları ifade etti:



"İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.



Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.



Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.



Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."