“Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı” haberine açıklama: Mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ikamet adresinde iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığına yönelik haberlere ilişkin, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi.
Açıklamada, olayın 9 Mayıs tarihinde tespit edildiği, 10 Mayıs tarihinde de konuyla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, “Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.” denildi.
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