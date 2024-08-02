“Bakan Yerlikaya’nın adına kayıtlı adreste iki yabancı çıktı” haberine açıklama: Mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ikamet adresinde iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığına yönelik haberlere ilişkin, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi.



Açıklamada, olayın 9 Mayıs tarihinde tespit edildiği, 10 Mayıs tarihinde de konuyla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirildiği ifade edildi.



Açıklamada, “Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.” denildi.