Bakan Yumaklı orman yangınlardaki son durumu açıkladı: Sadece Harmancık yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUmaklı, orman yangılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, "Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Bursa Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alınmış olmasına rağmen, barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındı bilgisini bugün paylaşıyoruz. Yani 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı. Bursa Harmancık yangını devam ediyor." dedi.

"HARMANCIK YANGINI DEVAM EDİYOR"

Açıklamasında Yumaklı, şöyle dedi:

"Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi’ndeki bir başka yangındı.

Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz’da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

Devam eden sadece bir yangın var, o da Bursa'daki Harmancık yangını.

5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla yanan alana arkadaşlarımız müdahele ediyorlar.

İnanıyorum ki önümüzdeki saatlerde burayla ilgili güzel haberleri kamuoyuyla paylaşmış olacağız."