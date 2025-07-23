Bakan Yumaklı: 54 yangından 51'i kontrol altında
Bilecik'te yanan ormanlık alanda inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün (salı) alke genelinde ekiplerimiz 54 yangınla mücadele ettib 51'i kontrol altına alındı." açıklaması yaptı.
Türkiye aşırı sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Sakarya'da başlayıp büyüyerek Bilecik'e sıçrayan yangın, tahliye edilen Kazancı köyüne ulaştı.
İzmir Urla, Eskişehir Seyitgazi ve Karabük'te de alevlerle mücadele devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan yangının Bilecik sınırlarını aşıp Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaştığını anımsattı.
"BU HAFTA ÇOK RİSKLİ"
Bu haftanın hava sıcaklıkları ve rüzgarın şiddeti dolayısıyla hem orman hem de orman dışı yangınlar açısından riskli olduğunu hatırlatan Yumaklı, gün içinde daha önce söndürüldüğü halde bu alanlarda yeniden alevlenmelerin olduğunu dile getirdi:
"Zaman zaman da yangının sınırlarının dışına bazı alevlerini atmasıyla birlikte taşmalar oldu.
Yangın sahasındaki dört farklı noktada arkadaşlarımız gün içerisinde mücadele etti. Bunlardan ikisinde şu anda risk kalmadı ama diğer iki noktadaki yangın devam ediyor.
Arkadaşlarımız şu anda bütün gece boyunca müdahaleye devam edecekleri tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir risk olmadığını buradan ifade etmek istiyorum."
"ENERJİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ"
Ekiplerin gün içinde farklı illerde farklı ölçülerde yangınlarla da mücadele ettiğini anlatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ekiplerimiz, bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele etti. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı.
Bugün başlayan ve devam eden 3 yangın var. Bunlardan bir tanesi, Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ya da oraya yakın bir yerleşim birimi, bir de İzmir Urla'da devam eden yangınlar.
Bunlarla ilgili arkadaşlarımızın en son bize verdiği rapor, enerjilerinin düşürüldüğü ve gece boyu müdahalelerle birlikte inşallah yarın itibarıyla güzel haberler vereceği yönünde."
SICAKLIK UYARISI
Yüksek hava sıcaklığı, düşük nem ve rüzgarla yangın konusunda risk şartları ve ortamının oluştuğunu anlatan Bakan Yumaklı, "Yarın 40 hatta 45 dereceleri bulacak, ülke genelindeki illerde sıcaklıklar. Bu şartların hepsinin oluşması söz konusu.
O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız, kapalı alanların dışında herhangi bir ateş yakılmaması, bir alev oluşturabilecek herhangi bir ortama sebebiyet verilmemesi." dedi.
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