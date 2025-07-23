Bakan Yumaklı: 54 yangından 51'i kontrol altında

Türkiye aşırı sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Sakarya'da başlayıp büyüyerek Bilecik'e sıçrayan yangın, tahliye edilen Kazancı köyüne ulaştı.

İzmir Urla, Eskişehir Seyitgazi ve Karabük'te de alevlerle mücadele devam ediyor.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'da Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan yangının Bilecik sınırlarını aşıp Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaştığını anımsattı.



"BU HAFTA ÇOK RİSKLİ"

Bu haftanın hava sıcaklıkları ve rüzgarın şiddeti dolayısıyla hem orman hem de orman dışı yangınlar açısından riskli olduğunu hatırlatan Yumaklı, gün içinde daha önce söndürüldüğü halde bu alanlarda yeniden alevlenmelerin olduğunu dile getirdi:

"Zaman zaman da yangının sınırlarının dışına bazı alevlerini atmasıyla birlikte taşmalar oldu.



Yangın sahasındaki dört farklı noktada arkadaşlarımız gün içerisinde mücadele etti. Bunlardan ikisinde şu anda risk kalmadı ama diğer iki noktadaki yangın devam ediyor.



Arkadaşlarımız şu anda bütün gece boyunca müdahaleye devam edecekleri tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir risk olmadığını buradan ifade etmek istiyorum."

