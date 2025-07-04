Bakan Yumaklı: 7 büyük yangın kontrol altına alındı

İzmir'deki yangınlar kontrol altına alınırken Muğla'nın Milas ve Manisa'nın Saruhanlı ve Hatay'ın Dörtyol ilçelerindeki yangınlara müdahaleler sürüyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından açıklama yaptı. Yangınların güncel durumlarını anlatan Yumaklı "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır, soğutma çalışmaları sürmektedir. DÖRTYOL'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR



Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı'daki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, "Hatay Dörtyol'da 16.19'da çıkan yangına ekiplerimiz 16.30'da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir, gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

Dörtyol'daki yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.

MİLAS'TA BİR YANGIN KONTROL ALTINDA Milas'ta iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı.

Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Demirciler Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü. Pınarcık Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale sürüyor. YAYLADAĞI YANGINI DA KONTROL ALTINDA Öte yandan Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dörtyol'da alevlerle mücadele gece boyu sürdü.

9 YAYLADA 920 HANE TAHLİYE EDİLDİ Dörtyol'da yangın bölgesinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ve Payas bölgelerindeki 9 yaylanın tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı. Henüz yaylalardaki hasarı söylemenin mümkün olmadığını ancak sadece Ziyaret Yaylası'nda 4-5 evle ilgili sorun bulunduğu bilgisinin kendilerine geldiğini dile getiren Vali Masatlı, 9 yaylada 920 hane ve 1870 vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE SU TAŞIDI Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için ekipler ve vatandaş seferber oldu.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale devam ederken köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.