Bakan Yumaklı: "Ankara'daki problem kuraklık değil, beceriksizlik"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Ankara'da yaşanan su sorununa ve kesintilere de değindi.



Ankara'da yaşanan su sorununun kuraklıktan kaynaklanmadığını, mevcut suyun yönetilemediğini belirten Yumaklı, "Çok basit şeyler için vatandaş susuz kaldı. Ankara'da su sorunu yok, Ankara'daki problem kuraklık sorunu değil, sorun mevcut suyu Ankaralılara iletememek" dedi.



“DSİ NE YAPAR BELEDİYE NE YAPAR?”



“DSİ ne yapar, belediye ne yapar?” sorusuna, baraj yapma görevinin ve sorumluluğunun büyükşehir belediyelerinde olduğu cevabını veren Yumaklı, “Baraj yapmak DSİ'nin yetkisi dahilindedir. Asli görev DSİ'de değildir. DSİ'den belediyeler bir proje/baraj talep ederse DSİ bunu yapmaya yetkilidir. Belediye baraj istediğinde buna bakılır ve birlikte bir çalışma yapılır. Yapılan protokol sonrası belediye ödeme planına göre ödemesini yapar” diye konuştu.



“İçme suyunda eksiklik kabul edilemez” diyen Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sadece bakanlığın ve DSİ'nin değil Türkiye'nin önceliğidir. Ben bunu tanımıyorum diyemezsiniz. Görev yetki ve sorumluluklar da bu önceliklerden gider. Bu öncelik sırasına göre hareket edeceksiniz.”

"CUMHURBAŞKANIMIZ O DÖNEMDEKİ SU SORUNUNU ÇÖZDÜ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul belediye başkanlığı döneminde kentte birçok barajın kazandırıldığını kaydeden Bakan Yumaklı “İstanbul'da bidon bidon su için geziyorduk. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanımızken Büyükdere, Sultanbahçedere, Kuzludere, Düzdere, Kazandere barajlarını ve Elmalıdere regülatörünü yaptı. 1995 ve 1998 yılları arasında bunları yaptı. O dönemde su sorununun çözülmesinde bu barajların önemi çok büyük. Başbakanlığı döneminde de diğer büyük barajları yaptırdı. Bu barajların hepsini İstanbul'un kaynaklarıyla yaptı” ifadelerini kullandı.



Bakan Yumaklı, belediyelerin yaptığı barajlara 2007 yılında Ankara'da ASKİ tarafından yapılan Kavşakkaya Barajı, Kocaeli'de 1998'de yapılan Yuvacık Barajı ve yine Kocaeli'de 2014 yılında yapılan Namazgah Barajı'nı örnek gösterdi. Yumaklı, “Bunları belediyeler yaptı. Hizmet götüremediğinizde 'ben sorumlu değilim' demek sorumsuzluktur” dedi.

"ANKARA'DA ÇOK BASİT ŞEYLER İÇİN VATANDAŞ SUSUZ KALDI"

Bakan Yumaklı Ankara'daki su sorununa ilişkin ise şunları kaydetti:



“Çamlıdere Barajı hattı, Kurtboğazı hattı ve Kesikköprü hattı ile 3 temelden gelen su Ankara'ya dağılıyor. Belediyeler kuraklıkları dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmeleri gerekir. Dengeyi korumak şartıyla içme suyunu kullanmalılar. Yani bir hattınızdan çok alıp diğerinden az almayın. Çamlıdere'den çok su çekildi ve buharlaşma ile seviye azaldı. Yazın su ile alakalı sorun yaşamamak için, yazın almanız gereken yerden kışın su almayın diyoruz. O kadar çok buradan su çekildi ki, barajın su miktarı azaldı ve basıncı kayboldu. Böyle bir durumu öngörmeleri gerekiyordu. Telaşa kapılarak burada önce DSİ'yi suçladılar sonra da pompa sistemi kurdular. Çok basit şeyler için vatandaş susuz kaldı. Ankara'daki problem kuraklık sorunu değil, sorun mevcut suyu Ankaralılara iletememek. Kuraklık olsa pompa ile neden önlem alınıyor. Ankara'nın suyunda kayıp kaçak yüzde 37 seviyesinde. Ankara'da su sorunu yok, Ankara'da suyu çeşmelere taşıyamama sorunu ve beceriksizliği var.”



BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI



Bütün belediye başkanlarına da çağrıda bulunmak istediğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Evet, kuraklık var. Önümüzdeki günlerde problem yaşama ihtimali olabilir. Lütfen tedbirlerinizi şimdiden alın. Ankara gibi yavaş davranmayın” şeklinde konuştu.



MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?



Ankara tarihinin en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Yavaş, "Nüfus artarken barajlara gelen su azalıyor. 1994'te Ankara'da kişi başına düşen yıllık su miktarı 41 metreküptü. 2025'te bu rakam 19 metreküpe düştü" demişti.



Kentte su kesintilerine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Yavaş, "Şu anda Ankara'da bütün musluklardan su akıyor. Bir tane kesinti yok. Telaş ne? Bu karalama kampanyasının mutlaka bir amacı olması lazım. O amacın ne olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş, belediyenin su kaynaklarına yönelik taleplerine Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yanıt gelmediğini de öne sürmüştü.