Bakan Yumaklı, baraj doluluk oranlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , Devlet Su İşleri (DSİ) Etlik Tesisleri'nde yeni iş makinelerini hizmete alma törenine katıldı. Yumaklı, burada yaptığı konuşmada iklim değişikliğine ve buna bağlı olarak Türkiye 'deki barajların durumuna geniş yer ayırdı.

Türkiye'nin geçen sene kuraklıkla ilgili önemli bir sınav verdiğini, buna karşın 2026 yılının yağışlar açısından bereketli geçtiğini söyleyen Yumaklı, şunları paylaştı:

- "Bu yılki yağışlar; normaline göre yüzde 30, geçen yıla göre ise yüzde 73 artmış durumda. Hatta bazı bölgelerimizde bu artış yüzde 100’ün üzerine çıktı.

- Şu çarpıcı bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Son 7 aydaki yağışlar, 66 yılın en yüksek seviyesini gördü. Barajlarımızdaki doluluk oranımız yüzde 75’ler civarında. Hatta bazı barajlarımızda yüzde 100’e ulaşmış durumda. Bu rakamlar elbette memnuniyet verici.

- Ancak su, doğru yönetilmediğinde ve bilimsel kurallara uygun şekilde kontrol altına alınmadığında, dünyanın en yıkıcı afetlerinden birine dönüşebiliyor. Bu anlamda DSİ’nin iş makineleri, taşkın korumada ve afetle mücadelede hayati rol üstleniyor."

“ALINAN İŞ MAKİNELERİ KENDİLERİNİ BİR YILDA AMORTİ EDİYOR”

Yumaklı, “yeşil karınca” olarak nitelediği makinelerin taşkın öncesi hazırlıklardan dere temizliğine, afet anındaki müdahalelerden sonrasındaki çalışmalara kadar kritik görevler üstlendiğini söyledi:

- "Sadece 2025 yılı içerisinde, 81 ilimizde toplam 199 toplu makineli çalışma ve 1311 münferit çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla; yaklaşık 20 milyon dekar alan korundu, 10 binden fazla yerleşim yerinde taşkın riski azaltıldı.

- DSİ, bugün Türkiye’nin en büyük kurumsal iş makinesi parkını yönetiyor. Son alımlarla birlikte iş makinesi ve ekipman sayımız 5 bin 776’ya ulaştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz yeni 80 dozer ile dozer sayımız yüzde 35 artışla 311’e yükseldi.

- Genç dozer oranı yüzde 41’den yüzde 67’ye ulaştı. Bu modernizasyon sayesinde yıllık kazı kapasitemiz yüzde 58 artışla 63 milyon metreküpe yükseldi. Ülke ekonomisine bu sayede yıllık yaklaşık 2,2 milyar lira katkı sağlamış oluyoruz. Alınan iş makineleri kendilerini 1 yılda amorti ediyor.

- Makine parkımıza katılan 50 yeni akaryakıt tankeri ile tanker sayımız 123’e ulaştı. Ayrıca envanterimize dahil edilen, 20 karotlu temel sondaj makinesi sayesinde, yıllık sondaj kapasitemiz yüzde 50 artışla 30 bin metreye yükseldi. İnşallah gençleşen makine parkımızla, halkımıza daha çok hizmet etmeyi sürdüreceğiz."