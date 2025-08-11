Bakan Yumaklı duyurdu: Barajlarda sorun yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sındırgı depreminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarda gerekli incelemeleri yaptığını ifade eden Yumaklı, herhangi bir sorunun tespit edilmediğini belirtti.