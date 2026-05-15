Bakan Yumaklı: Kurbanlık hayvan arzında problem yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , Kurban Bayramı 'na sayılı günler hala kurbanlık sevkiyatına ilişkin incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, hayvan sevklerinde gerekli denetim ve kontrollerinin 43 ilin bağlantı noktası olan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda gerçekleştirdiğini belirtti. "Burada hayvanların veteriner sağlık raporları, kulak küpeleri ve genel sağlık durumları titizlikle inceleniyor." diye konuşan Yumaklı, "Kurban Bayramı öncesinde de veteriner hekimlerimiz, kurban ibadetinin biyogüvenlik standartlarına ve dini vecibelere uygun şekilde ifası için burada 7/24 esasıyla görev yapıyor." dedi.

"SEVKİYATLAR DEVAM EDİYOR"

Bakan Yumaklı, dezenformasyonlara karşı uyarıp kurbanlık hayvan arzında bir sorun olmadığını dile getirdi.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu yıl büyükbaş kurbanlık sayımız 1 milyon 202 bin baş ile geçen yıl kesilen hayvan sayısından yüzde 45 daha fazladır. Küçükbaş kurbanlık sayımız ise 3 milyon 761 bin baş ile yüzde 51 daha fazladır. Büyükşehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca bu sevkiyatlar devam edecek."

Bakan Yumaklı, TarımCebimde uygulamasıdan hayvanların küpe numaralarını girerek kurbanlıkların tür, yaş, ırk ve aşı bilgilerini kolayca sorgulayabileceklerini belirtti.