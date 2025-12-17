Bakan Yumaklı: Parsel Bazlı Verim Sigortası uygulaması önümüzdeki yıl başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.

Sulanabilir arazi alanını 105 milyon dekara yükselttiklerini belirten Bakan Yumaklı, Parsel Bazlı Verim Sigortası Uygulaması'nın da önümüzdeki yıl başlayacağını söyledi.

Yumaklı, “İlk defa bunun uygulamasını pilot uygulamasını 2026'da Tekirdağ'da başlatacağız. Artık üreticilerimiz kendi tarlasındaki verime göre tazminat alabilecek. Önümüzdeki yıl elma, kayısı, şeftali, erik ve kiraz gibi dokuz ürün için temel sigorta paketini de uygulamaya koyacağız.” dedi.

Bakan Yumaklı, "Kırsalda bereket hayvancılığa destek" projesine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, “Yetişticilerimize uygun maliyetlerde etçi ırk, damızlık, gebe düvelerini teslim etmeye başladık. Onlar da sürülerini büyütmeye başladı. Aynı projenin küçükbaş versiyonunun da çalışmalarına başladık. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Bakan Yumaklı, 2026-2028 yıllarını kapsayan Kırsal Kalkınma Yatırım Bütçesi'nin en az yüzde 20’sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını da söyledi.

14 İHA ve 776 gözetleme kulesi ile yangın tespiti ve yönetimi yaptıklarını aktaran Yumaklı, "Önümüzdeki yıl 4 uçak, 12 helikopter, 165 arazöz, 38 iş makinası ve 14 ilk müdahale aracıyla yangın söndürme filomuzu güçlendireceğiz. Su atma kapasitemiz de 438 tondan 462 tona çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

2020-2024 yılları arasında yanan alanların tamamını ağaçlandırdıklarını bildiren Yumaklı, bu yıl etkilenen alanları ise 2026 yılı sonuna kadar ağaçlandıracaklarını kaydetti.

Yumaklı, üreticilere zirai don ve kuraklık kaynaklı zararlar için 49 milyar lira ödeme yaptıkları bilgisini de paylaştı.