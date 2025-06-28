Bakan Yumaklı: "Sadece 81 yangın izmaritten çıktı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklama öncesi ormanları takip sistemi üzerinden orman yangınlarını da kontrol eden Yumaklı, bölgelerdeki yetkililerden canlı bilgi aldı. Kontrol sonrası Yumaklı, beraberindekilerle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarında en büyük payın insan olduğuna değinen Bakan Yumaklı, "Bugünlerde hepinizin televizyonlardan izlediği orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz ama burada çok önemli bir gerçekte yüzleşmemiz gerekir. Orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil orman yangınlarını çıkaran insan faktörü. Yani, bu acı gerçeğin hepimiz farkında olmamız gerekir. Bu sadece bir tespit değil maalesef acı bir tablo" ifadelerini kullandı.

"2 BİN 600 FUTBOL SAHASI KADAR ORMANI KAYBETTİK"



6 ayda bin 89 hektar orman kaybedildiğini belirten İbrahim Yumaklı, "2025 yılında yani 1 Ocak 2025'ten itibaren şu ana kadar bin 89 yangın çıktı. Türkiye'de bin 89 bu yangınlarda bin 823 hektar alanımızı maalesef kaybettik. Burada kaybolan sadece ağaçlar değil bu ekosistemde yaşayan bütün canlılar tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Büyüklük olarak da kafamızda canlanması için söylemek istiyorum 2 bin 600 futbol sahasında futbol sahası büyüklüğünde bir alanı maalesef kaybettik bu yangınların neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlikten çıktı. Bir ev tamiratı bir kapı tamiratında tadilatında kullanılan spiral makinanın çıkardığı yangınlarla boğuşuyoruz" şeklinde konuştu.

"SADECE 81 ADET İZMARİT YANGINI ÇIKTI"

Yangınla mücadele güçlerinin olduğunu söyleyen Yumaklı, "Bugün de ifade ettim sosyal medya paylaşımı da biz bunu daha nasıl anlatabileceğiz özellikle bu konuda bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet istirham ediyoruz. Sadece izmarit atılması sebebiyle 81 yangın çıktı. Piknik ateşinden 50 yangın çıktı. Bunlarla baş etmek için çok şükür gücümüz de kuvvetimiz de yerinde ama neden olsun? Neden bu ülkenin kaynaklarını neden bu ülkenin yeşil vatanını zora sokalım, heba edelim?" diye konuştu.

"BUGÜN 67 YANGIN ÇIKTI"



Coğrafi şartların zorluklaıına değinen Yumaklı, "Sadece Türkiye'de bugün 67 yangın çıktı, küçük olanlardan bahsetmiyorum çok küçük bunlardan 63 adetini kontrolü sağlandı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu saate kadar yani bu basın toplantısına kadar fiili olarak devam eden aktif dört yangınımız vardı. Bunlar İzmir Bornova, Kahramanmaraş, Bilecik -Sakarya sınırındaki yangın ve Bursa Kestel. Bunlardan İzmir Bornova büyük oranda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ve tekrar rüzgardan alevlenmemesi için arkadaşlar çalışmaya devam ediyorlar. Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu yangınlarında da kontrol sağlandı. Sadece Bilecik-Sakarya sınırındaki o yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız cansiparane mücadele ediyorlar.

27 uçak 105 helikopter 25 bin arkadaşımız, 14 insansız hava aracı şu anda bütün Türkiye'yi tarıyor. Bu yangınlarla hızlı müdahale ile baş etmek mümkün ama bazen coğrafi şartlar bunlarda sizi çok zor durumlarda bırakabiliyor. İnşallah bu gece boyu arkadaşlarımız yangınlara müdahale edecekler. Bir kıvılcımın bir dikkatsizliğin bir boş vermişliğin nelere mal olacağını bugün televizyon ekranlarında görüyoruz" dedi.