Bakan Yumaklı ve TARSİM'den zirai don açıklama

TARSİM'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 9-13 Nisan arasında hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle son yılların en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığı ve bu durumun, geniş bir alanı etkilediği aktarıldı.



Gereken önlemlerin alındığına değinilen açıklamada, "Yurt genelindeki sigortalı üreticilerimizin hasar gören ürünleri için hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaların, bölgenin şartlarına bağlı olarak en kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Bu süreçte üreticilerimizin, ekspertiz çalışmalarıyla ilgili endişeye mahal vermemeleri ve müsterih olmaları önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.



Ürünleri hasar gören üreticiler, hasar ihbarlarını, bağlı bulundukları yetkili sigorta şirketi ya da acenteleri başta olmak üzere ALO TARSİM 172, TARSİM'in mobil uygulaması, kurumsal internet sitesi ve üretici portalı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.



Bu olayın, tarım sigortasının önemini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yaşanan bu hadise, bizlere bir kez daha iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini gösterdi ve üreticilerimizin faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devamlılığı için tarım sigortasının önemini ortaya koydu. Daima üreticilerimizin kara gün dostu olarak yanlarında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, yüzde 70'e varan devlet prim desteği, indirimler ve çeşitli ödeme kolaylıklarıyla tarım sigortasının ihmal edilmemesini öneriyoruz."

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİNDE TEHLİKE BULUNMUYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don olayıyla ilgili değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin geldiğine dikkati çekti.



Tarımsal üretimin hava koşullarından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine işaret eden Yumaklı, özellikle son 4 günlük dönemde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu ülkenin belli bölgelerinde zirai don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşı karşıya kalındığını anımsattı.



Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı detaylı bilgilendirdiğini belirten Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaların süratle gerçekleştirilmesi ve hızlıca tamamlanması yönünde talimat verdiğini ifade etti.



İlk tespitlere ve saha gözlemlerine göre kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini kaydeden Yumaklı, "206 çeşit tarım ürünü üretimiyle dünyada bu anlamda nadir örneklerden biri olan Türkiye'nin, son yaşanan don olayı sonrasında stratejik ürünlerle ilgili gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problem olmadığını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.



Hava şartlarının mevsim normallerine dönmeye başladığı ve üretim süreçlerinin devam ettiği dikkate alındığında üretimin devamlılığına dönük Bakanlık olarak her türlü gerekli çalışmayı yürüttüklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, şunları bildirdi:



"Bu olay da göstermiştir ki don, dolu, sel ve kuraklık gibi olumsuz durumlardan etkilenmemek için tarım sigortalarının (TARSİM) yaptırılması son derece hayatidir. Bunun poliçe bedelinin yüzde 70'i devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca kayıtlılık da son derece önemlidir. Dolasıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olanların hasar tespitleri çok daha kolay ve hızlıca yapılmaktadır. Buradan bütün çiftçilerimize, mutlaka bir tarımsal üretim yapıyorsanız tarım sigortasını yaptırın ve ÇKS'ye mutlaka kayıt olun. Bu zamana kadar olduğu gibi Bakanlık olarak gıda arz güvenliğimizi sağlayan çiftçilerimizin hemen yanında olmaya devam edeceğiz."