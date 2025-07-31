Bakan Yumaklı: Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı TRT Haber yayınında, orman yangınlarıyla mücadelede ekipman yetersizliği yaşandığı eleştirilerine yanıt verdi.

Orman yangınlarına 27 uçak ve 105 helikopter ile çok sayıda kara aracı ile müdahale edildiğini belirten Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz." dedi.



Yumaklı, "2002'de bizim hava araçlarımızın su atma kapasitesi sadece 73 tondu. Bugün 438 ton. 2002'de arazöz olarak sadece 637 tane vardı. Bugün 1186 tane. İlk müdahale aracı diye bir şey yoktu. Şu anda 2 bin 742 tane" dedi.

Bakan Yumaklı'ya orman yangınlarına müdahalede kullanılan Air Traktörlere yönelik eleştiriler de hatırlatıldı.

Yumaklı, "Bu uçakların farklı versiyonları ilaçlama için kullanıyor olabilir. '150 litre atıyor' filan denmiş, 3 ton atıyor. Son derece manevra kabiliyeti yüksek. Bunlardan 12'sini teslim aldık şu ana kadar. 8 tane daha alacağız ve bunları 20'ye tamamlayacağız.



Yumaklı, TUSAŞ ile yapılan anlaşma çerçevesinde 2028'e kadar ağır yangın söndürme helikopteri teslimine başlanacağını söyledi.



