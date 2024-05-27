Bakan Yumaklı'dan 5 madde ile sokak hayvanlarına ilişkin açıklama

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasa teklifine yönelik tartışmalar devam ediyor.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.



Konuya dair çözüm tartışmalarında teknik bilgilerin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir." dedi.

KISIRLAŞTIRMA



Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70’inin kısırlaştırılması ile mümkün olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir." açıklamasında bulundu.

KUDUZ RİSKİ



Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'nin kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlandığını da sözlerine ekleyen Yumaklı, "Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır." diye konuştu.

KUDUZ RİSKLİ TEMAS SAYISI



Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin olduğunu dile getiren Yumaklı, "2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır." dedi.



Yumaklı, şöyle devam etti:



"İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir. Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum."