Bakan Yumaklı'dan milli parklar kanununa ilişkin değerlendirme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden milli parklara ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi.

Kanuna ilişkin Bakan Yumaklı "Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğimize, ekosistemimizden korunan alanlarımıza kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor, bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle emek veren AK Parti ve MHP gruplarına, kıymetli milletvekillerimize, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelerimize ve Meclis çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı paylaşımında yasa dışı avcılığa dair cezaların arttırılacağını ve denetim faliyetlerinin güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı.