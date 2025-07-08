Bakan Yumaklı'dan sıcaklık ve orman yangını uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil Vatan’ımızın korunması ve yaşatılması hepimizin en büyük sorumluluğu ve önceliği olmalıdır. Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor.

Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA’larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım. Doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Yangınlara müdahale gücümüzle değil hiç yangın çıkmaması ile gururlanalım.

Bir kez daha hatırlatalım: Anız yakmayalım, Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım, biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en küçük bir duman gördüğümüzde 112’yi hemen arayalım. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadelerine yer verdi.

