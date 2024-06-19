Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de 16. saatine giren yangın felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, yangın söndürme çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Yangın tamamen kontrol altında diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde kontrol altına alındı haberini vereceğimizi umuyoruz"

"GÜÇLERİMİZİ BÖLMEK ZORUNDA KALDIK"

Gece boyunca hiç uyumadan alevlerle mücadele eden bu alanlardaki bütün kurumlara ait ekiplere teşekkür eden Yumaklı, "Gece 2.30 civarında Gelibolu Değirmendüzü köyünden bir yangın haberi aldık. Oldukça ciddi bir alanda ve şiddetli bir rüzgarla başlayan bu yangın için güçlerimizi bölmek zorunda kaldık. Orada da çok yoğun bir müdahale ile yangın iki saat içerisinde kısman kontrole alındı. An itibarı ile orada da herhangi bir sorun yok ve yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.



BOĞAZ TRAFİĞİ KAPALI KALACAK

Yangının başlamasıyla birlikte boğaz trafiğinin tek yönlü kuzey güney olarak kapatılığını vurgulayan Yumaklı, " Hava araçlarının su alma yönlerinde olması hasebiyle bu yasağın aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı. Arkadaşlarmız kontorl altına alındı diyene kadar yasak devam edecek" diye konuştu.

TAHLİYE KARARI UYGULANMAYA DEVAM EDECEK



Bakan Yumaklı konuşmasının devamında:

"Tarihi yarımadanın ziyaretçi trafiğine açılması hakkında da değerlendirme yaptık. Özellikle yangının etkili olduğu Conkbayırı bölgesinin ziyaretçiye kapalı tutulması ama kısmen ziyaretçilere alan başkanlığını kontrolünde açılmasına karar verdik.



Boşaltılan iki köyle ilgili halihazırda geri dönüşe ilişkin herhangi bir karar vermedik. Tedbiren köyün tahliye edilmiş haline devam edilmesine karar verdik. Yangının kontrol altına alındığında sakinler evlerine dönebilecek" açıklamasında bulundu.

HASAT İÇİN SAAT SINIRLAMASI



Bakan Yumaklı yangın çıkma ihtimaline karşı ise, "Önümüzdeki beş gün boyunca özellikle Çanakkale bölgesinde fırtınaya varan derecede şiddetli bir rüzgar olacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin beş derece üzerinde olacağı tahmini sebebiyle hasat için çiftçilerimizin saat 11.00'e kadar işlemlerini yapmaları gerekiyor. Bu saatten sonrasına izin verilmeyecek. Amaç rüzgarın şiddetli olduğu saatlerde makine kullanımından kaynaklanabilecek en ufak bir kıvılcım ihtimalini önlemek. Saat 11.00'e kadar hasat işlemleri tamamlanacak. Önümüzdeki beş gün değerlendirilecek" diye konuştu.

UŞAK'TA YANGIN



18.30'da uşak'ta çıkan yangın hakkında da kontrol altına alma çalışmaları devam ettiğini aktaran Yumaklı, ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı haberini vermek üzere ekiplerin çalıştığını aktardı.

"EN BÜYÜK BAŞARI YANGININ ÇIKMAMASI"

Bakan Yumaklı sözlerini vatandaşlara uyarıda bulunarak noktaladı:



"Genel bir uyarı yapmak istiyorum, özellikle bayram tatili nedeniyle mesire yerleri ve piknik alanları olarak belirlenmiş yerlerde vakit geçirmelerini, bu alanlarda kendileirne yapılan ikazlara riayet etmeleri, yangına sebebiyet verebilecek en küçük bir unsuru gözetmeleri ve bu konuda ihtimam göstermeleri, özellikle bu alanlar başta olmak üzere zaten yasaklı olan orman alanlarına girilmeyip ateş yakılmamasını rica ediyoruz.



Yeşil vatanımızın bu şekliyle hasar görmesi bir yana çok büyük bir kaynak kaybına sebep olan bu hususta en büyük başarının yangının çıkmaması olduğunu hatırlatmak istiyorum"

