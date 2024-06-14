Bakan Yusuf Tekin’den uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli’deki bir lisenin mezuniyet töreninde yaşanan uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin, “Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapacağız.” dedi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilere ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Tekin, af düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Bakan Yusuf Tekin’den uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin açıklama

’nin Gebze ilçesindeki bir lisenin okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı.

Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, inceleme yapmak üzere 2 eğitim müfettişinin görevlendirildi.

Lise mezuniyetinde kız öğrenciler "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle törene alınmadı

Lise mezuniyetinde kız öğrenciler "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle törene alınmadı

Haberi Görüntüle
Bakan Yusuf Tekin’den uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin açıklama - 1

"YANLIŞI OLANLARLA İLGİLİ İNCELEMELERİ YAPACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan olaya ilişkin sürecin başından itibaren incelenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tekin, “Bizim 76 bin okulumuz var, ben üzüntü duyuyorum ve tartışmalar bu yöne evrildiği için huzursuzum. Maalesef medyada bu tür olaylar speküle edilerek veriliyor.” dedi.

Bakan Tekin şunları söyledi:

“Olayın başlangıç noktası, okul müdürü bir kontenjan veriyor öğrencilere. Bir kapasite doğrultusunda misafir ediliyor öğrenciler ve misafirleri mezuniyet töreninde. Öğrenciler fazla kişi ile geldiği için yaşanmış bir olay. İlçe milli eğitim müdürümüz hızlıca olay yerine geliyor ve problemi çözüp hızlıca öğrencilerin mezuniyet törenine katılmasını sağlıyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Gerekli işlemleri yapacağız.”

DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN AF YOK

“Çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız ve öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz.” diyen Bakan Tekin, “Çocuklarımızın merdivenaltı kurslarda, çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında kurs almasını arzu etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, devamsızlıktan kalan öğrenciler için af düşünceleri olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kariyer.net, Türkiye’de yeteneğin karnesini açıkladı

Kariyer.net, Türkiye’de yeteneğin karnesini açıkladı

Karayollarında bayram tedbirleri: 66 bin personel denetim yapacak

Karayollarında bayram tedbirleri: 66 bin personel denetim yapacak

Bursa’da başkomiser Volkan yalanıyla milyonluk vurgun

Bursa’da başkomiser Volkan yalanıyla milyonluk vurgun

HSK atama kararnamesi paylaşıldı: Hakim savcı tayin sonuçları sorgulama (Görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi)

HSK atama kararnamesi paylaşıldı: Hakim savcı tayin sonuçları sorgulama (Görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi)

Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi

Dilan Polat davasında flaş gelişme: Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye edildi

Resmi Gazete'de bugün (14 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (14 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...