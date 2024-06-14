Bakan Yusuf Tekin’den uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin açıklama

Kocaeli ’nin Gebze ilçesindeki bir lisenin okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, inceleme yapmak üzere 2 eğitim müfettişinin görevlendirildi.

"YANLIŞI OLANLARLA İLGİLİ İNCELEMELERİ YAPACAĞIZ"



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan olaya ilişkin sürecin başından itibaren incelenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tekin, “Bizim 76 bin okulumuz var, ben üzüntü duyuyorum ve tartışmalar bu yöne evrildiği için huzursuzum. Maalesef medyada bu tür olaylar speküle edilerek veriliyor.” dedi.



Bakan Tekin şunları söyledi:



“Olayın başlangıç noktası, okul müdürü bir kontenjan veriyor öğrencilere. Bir kapasite doğrultusunda misafir ediliyor öğrenciler ve misafirleri mezuniyet töreninde. Öğrenciler fazla kişi ile geldiği için yaşanmış bir olay. İlçe milli eğitim müdürümüz hızlıca olay yerine geliyor ve problemi çözüp hızlıca öğrencilerin mezuniyet törenine katılmasını sağlıyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Gerekli işlemleri yapacağız.”



DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN AF YOK



“Çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız ve öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz.” diyen Bakan Tekin, “Çocuklarımızın merdivenaltı kurslarda, çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında kurs almasını arzu etmiyoruz.” şeklinde konuştu.



Bakan Tekin, devamsızlıktan kalan öğrenciler için af düşünceleri olmadığını ifade etti.