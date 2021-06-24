Bakan Ziya Selçuk'tan '25 milyonluk satış' iddialarına yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşine ait hisselerin bulunduğu bir şirketin Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) 25 milyon lira tutarında bir satış gerçekleştirdiği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

''ALGI OLUŞTURMAYI HEDEFLEYEN İDDİA VE İFTİRA''



Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu haberleri "Algı oluşturmayı hedefleyen iddia ve iftiralar" olarak nitelendirdi.

''MEB BU ŞİRKETTEN BİR SATIN ALMA YAPMADI''



İddiaları üzülerek okuduğunu belirten Selçuk, "Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir" dedi.



Bakan Selçuk, iddialara karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını belirtti.