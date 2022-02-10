Bakan Bozdağ: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını bildirdi.



Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.



Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" bilgisini paylaştı.

"ADALETİN GEREKTİRDİĞİ SONUÇLARA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için Bakan Bozdağ'a teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

''Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız.''