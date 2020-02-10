Bakan Çavuşoğlu'dan Mustafa Akıncı'ya tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Rusya ile devam eden İdlib görüşmelerini değerlendirdi, görüşmelerin ilk turunda mutabakat sağlanamadığını söyledi.

"Rejimin saldırıları durdurulmalı, yoksa gerekli adımları atacağımızı zaten söyledik'' diyen Bakan Çavuşoğlu görüşmelerden sonuç çıkmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in bir araya gelebileceğini de açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''(Rusya heyetiyle İdlib görüşmeleri) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı. İlk görüşmede öneriler oldu, bir mutabakat sağlandı. İdlib'de ateşkese riayet edilmelidir. İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Rejim saldırgan tutumunu bir an önce sona erdirmeli.

(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklaması) Seçim zamanında Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. KKTC içindeki iç siyasetten sorumlu bir insan değilim. Kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Türkiye'yi malzeme ediyor. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım. İlginç bir biçimde Türkiye'ye saldırmayı tercih ediyor. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Akıncı ne yapmak istiyor, Türkiye'ye niye saldırıyor? Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi gerekir diye vurgulamak istiyorum.''