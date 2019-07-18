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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gurbetçilerin ön beyan sayesinde 15 ila 30 saniye içerisinde Türkiye'ye girebileceklerini söyledi. Araçtaki akrabaların da elektronik sisteme girilmesiyle gümrük kapılarında sadece teyit işlemi yapılacağını ifade eden Pekcan, bu şekilde özellikle Kapıkule'de hafta sonları yaşanan yığılmanın önüne geçileceğini kaydetti.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberin değerlendirmelerine yer verilen Pekcan, "Kapıkule çok yoğun. Gurbetçiler geliyor. Genelde cumartesi oğlen yığılma oluyor. Bir çalışma grubu kurduk. Bulgaristan tarafıyla da yakınen temas halindeyiz. Bizde 10 peron vardı, onlarda 8 peron vardı. Onları da 10 perona çıkardık. Bizim gümrüklerde saatte 350 araç geçirebiliyoruz. Geçen hafta tekrar buluştuk Bulgaristan tarafıyla. Onlar da 350 araca çıkarma sözü verdiler. Gurbetçilere de duyuru yapıyoruz. Bizim ön beyanımız var web sitesi üzerinden. Gurbetçilerimiz yoldayken bile yapabilir, yola çıkmadan 15 gün önce de yapabilir. 15 gün içinde Türkiye'ye giriş yaptığı sürece geçerli. Kendi kaydını, pasaport bilgilerini geçecek. Araçta kaç kişi varsa. Bekleme oluyor diye tepki oluyor. Saatte peron başına 35 araç geçiyor. Bu da 2 dakikaya tekabül ediyor. Buna rağmen yığılma oluyor. Halbuki ön beyanı doldurup gelseler sadece kontrol edilecek, 15, 30 saniyede geçecekler. Bunun için 2 peron ayırdık. Oradan geçecekler direkt olarak" dedi.

ELEKTRONİK TEMİNAT



Pekcan, gümrük idarelerince alınan teminat mektuplarının artık elektronik ortamda da kabul edileceğini kaydetti. Bankaların yüksek komisyonlarına dikkat çeken Pekcan, "Artık işi bittiği anda sistemden serbest bırakılacak teminat mektubu. Bazı bankalarımız bütün gümrük idarelerimizde verebiliyor bunu" dedi. Zaman kaybı ve bürokrasinin azaltılmasının yanında mali olarak da yarar sağlanacağını ifade eden Pekcan, 3 gün gecikseniz 3 aylık komisyon ödüyorsunuz bankaya" diye konuştu.



BEŞ ÜRÜN SINIRI KALKIYOR

Pekcan, yurtdışından bir ay içerisinde en fazla beş ürün satın almaya izin veren limitin de şirketler için kaldırılacağını, açıkladı. Posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen gönderilere kısıtlama getirilmiş, bir kişi için bir ayda yurt dışından en fazla beş ürün, şirketler ise beş adet numune sipariş edebilmesini karar verilmişti. Yeni düzenlemeyle tüzel kişilerin elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile işlem yapabilmesinin önü açılacak ve gerçek kişilerdeki ayda en fazla beş hızlı kargo ürün limiti tüzel kişiler için kaldırılmış olacak.

EDİRNE'DEKİ SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK (3 GÜNDE 140 BİN GURBETÇİ)



Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının sınır kapılarından girişleri sürüyor.



Bu ay başlayan sezonun en hareketli günleri 13-15 Temmuz oldu. Bu üç günde Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 139 bin 251 gurbetçi giriş yaptı.

Bu tarihlerde en çok giriş yapılan sınır kapısı ise 92 bin 859 yolcuyla Kapıkule oldu.

