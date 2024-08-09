Bakan Ersoy'dan Instagram açıklaması: Kısa sürede çözülür diye umut ediyorum

Instagram'a getirilen erişim yasağı hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Ulaştırma Bakanlığının takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum." dedi.

Bakan Ersoy'dan Instagram açıklaması: Kısa sürede çözülür diye umut ediyorum

Turizm Bakanı , Habertürk TV'de "Nedir? Ne Değildir?" programına konuk oldu. Ersoy, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Instagram'a yönelik erişim yasağına değinen Ersoy, şunları söyledi: "Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum.

Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık için." değerlendirmesinde bulundu.

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