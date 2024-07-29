Bakan Fidan İran'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'a gidecek.

Bakan Fidan İran'a gidiyor
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Yerine getiremeyeceğim hiçbir vaatte bulunmadım”

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Yerine getiremeyeceğim hiçbir vaatte bulunmadım”

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla yarın yemin töreni düzenlenecek.

Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.

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