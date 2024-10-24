Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Ankara Eryaman'da kaza yaptı. Bakan Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında? Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın biyografisi

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında? Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın biyografisi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı. 

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Bakan Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

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