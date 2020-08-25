Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran Yunanistan'dır, Rum kesimidir

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Türkiye'yi dışlamak yerine hakça paylaşım istedik.

Almanya'nın samimi çabalarına teşekkür ediyorum.

Yunanistan, AB'nin koşulsuz desteği ile şımardı. (Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın.

Yunanistan'ın koşullarıyla bu iş olmaz. Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazırdır.