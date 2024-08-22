Bakanı Tunç, hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi.

Bakanı Tunç, hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir."

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