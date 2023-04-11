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Bakanlar AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na Togg ile geldi

Kabine üyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

Bakanlar AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na Togg ile geldi
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AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Bazı bakanlar toplantının yapıldığı salona, makam aracı olarak kullanmaya başladıkları ile geldi.

Bakanlar AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na Togg ile geldi - 1

Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.

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