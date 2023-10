Bakanlar İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Bakanlar İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınayan paylaşımlarda bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin paylaşımında, İsrail devletinin hunharca saldırısını kınadığını belirterek, "Masum sivillerin sığındığı ve tedavi gördüğü bir hastaneyi bombalamak açık bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da paylaşımında, "Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar... Tarih size bu zulmü reva görenleri asla unutmayacak! Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız." değerlendirmesinde bulundu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise paylaşımında, hayatta kalmak için hastanede olan çocukların, kadınların, yaralıların üzerine bomba atmak İsrail'in vicdani duygulardan ne derece yoksun ve gözü dönmüş olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, dünyanın bütün toplumlarının Gazze'de yaşanan bu insanlık dışı vahşete kayıtsız kalmamasını ve seslerini yükseltmesi gerektiğini belirtti.



"İNSANLIK DERHAL AYAĞA KALKMALI"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da insanlığın derhal ayağa kalkması gerektiğini kaydederek, "İsrail, içinde masum sivillerin, yaralıların, hastaların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastaneyi bombalayarak, yine bir savaş ve insanlık suçu işledi. Tüm dünya bir araya gelerek derhal Gazze'de yaşanan vahşeti, katliamı durdurmalı." ifadesini kullandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise paylaşımında "İsrail'in aralıksız şekilde sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce kişiyi katletmesi hiç şüphesiz insanlık suçudur. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat da paylaşımında, masum sivilleri, hastaneleri, okulları hedef alan insanlık dışı saldırıların hiçbir aklın ürünü olamayacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Hiçbir toplum nezdinde masum insanların, çocukların, yaşlıların katledilmesi karşılık bulmaz, bulmamalıdır. Bu insanlık dışı eylemlerin politik duruşlardan, uluslararası hukuk ve ilişkilerden ayrı tutularak ciddi bir şekilde yaptırımı olmalıdır. Masum sivillere yönelik insanlık dışı bu bombalama eylemlerine karşı devletlerin, milletlerin birlik olup İsrail'i durdurmalarını ve Gazze halkını koruma altına almalarını istiyoruz."



"GAZZE İNSANLIĞI HEPİMİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımda İsrail'in tüm insanlık değerlerini çiğneyen bir hava saldırısında bulunduğunu ifade ederek "Gazze Sağlık Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre 500 can kaybı var. Yeni bilgilere göre sayı artıyor. Bu saldırı, 21. Yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır. Bir hastaneye, hastalara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıda bulunulmasının gerekçesi olamaz. Gazze insanlığı, hepimizi göreve çağırıyor." dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Gazze’de tarif edilemez bir katliam ve resmen soykırım yaşanıyor. Bir hastaneyi vurmak dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmaz. Uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail açıkça savaş suçu işlemektedir. Gazze’de içlerinde çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin katledilmesine sessiz kalanlar; Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların yaşama hakkına dair konuşmayanlar bu insanlık suçunun yalnızca seyircisi değil aynı zamanda ortağıdır. Filistin’e yönelik bu insanlık dışı saldırı ve kuşatma bir an evvel sona ermelidir. Türkiye çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak "Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail’in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete dur demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır." dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Gazze’de ortaya çıkan tablo, tam anlamıyla bir insanlık trajedisidir. Masum sivillerle dolu hastaneyi vurmaktan daha alçak hangi eylem vardır. İsrail’in Gazze’ye yönelik yaptığı saldırılara, dünya artık sessiz kalamaz. Uluslararası kamuoyu bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermeli ve harekete geçmelidir." paylaşımında bulundu.



"ŞİDDETLE KINIYORUZ"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı "İsrail’in, Gazze'de çocuk, kadın, hasta demeden okulları, hastaneleri ve sivil tüm alanları vurması ne uluslararası hukukla ne vicdanla ne de insaniyetle bağdaşır." ifadelerini kullanarak saldırıyı kınadı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tarih, İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu affetmeyecek!" ve saldırıyı kınadı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Savaşta dahi dokunulmazlığı bulunan hastane gibi bir sağlık kurumuna bile saldıracak kadar gözü dönmüş caniliğin bir örneğine daha tanıklık etmek, vicdanlarımızı derinden yaralamıştır." diyerek mesajını şöyle tamamladı.



"Göz göre göre yapılan bu saldırıyı engellemeyen, barışı ve insan haklarını korumak iddiasındaki Uluslararası mekanizmalar iflas etmiştir. Dünya kamuoyunu, masum Filistin halkına yönelik katliama dönüşen İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum. Bu barbarlığı nefretle kınıyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum."



NTV’yi sosyal medyadan takip edin