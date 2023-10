Bakanlardan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları

Cumhuriyet 100 yaşında.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bakanlar sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstiklal ve istikbalinden vazgeçmeyen atalarımızın canlarını feda ederek kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz." diyerek "Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ediyor, #TürkiyeYüzyılı'mızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların umudu Türkiye Cumhuriyeti #100YAŞINDA!" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:



"Son büyük Türk devletinin ikinci yüzyılını #TürkiyeYüzyılı yapmak ve mazlum halklara umut olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sıkıya sarılan bir çınar, diğer yandan her alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet. Bu büyük mirasın emanetçileri olarak bizler, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirerek onu taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Harbimiz’in zafere ulaşmasında vazife üstlenen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Başladı Türkiye Yüzyılı!"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Esareti cesaretle yenmenin kararlılığıyla, istiklali istikbale dönüştürmenin inancıyla, nice imkansızlık içinde şanlı zaferimiz var edilip Cumhuriyetimiz kurulurken oradaydık. Kadındık, erkektik, gençtik, yaşlıydık… Millet sevdası, bayrak aşkıydık! Çalışarak oradan buraya geldik. Geçmişimizden aldığımız ilhamla bilimden sanayiye, eğitimden sağlığa, savunmadan ulaşıma yaşamın her alanında emek ve alınteriyle ülkemizin kalkınması adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı’nda da çalışarak var olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatanı bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum." dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Maziden aldığımız birikimi atiye taşıyacağımız “Türkiye Yüzyılı” başlıyor." ifadelerini kullanarak "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yayımladığı mesajında "Cumhuriyet’i kurmak bir mücadeleydi, yaşatmak ise bir diğeri. Bu yüzyıllık mücadelede sana yapılanları, yaşananları aklından hiç çıkarma. 100 yaşına kolay gelmedin sen, sonraki asırlar için kendini hazırla. Bir asrın arkasında binlerce yıllık bir tarih yatıyor, bunu bil. 2053, 2071, 2123… Bu yol uzun, bu yol çetin. Ama sen yine de yürüyeceksin. Yorulursun, sendelersin belki. Belki düşersin. Başka seçeneğin yok, kalkıp devam edeceksin. Bir kişi neyi değiştirebilir ki diye sarsılırsa iraden, Cumhuriyet’in vücut bulmuş hali gelsin aklına. Mustafa Kemal’den Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmaya uzanan o destansı yaşamı hatırla. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Eriştiğimiz bu ilk asır, önümüzdeki nice asırlara; başardıklarımızdan da öte nice büyük başarılara ilham olsun." ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl Dönümü’nü tüm farklılıklara rağmen aynı yazgıya ortaklık etmenin getirdiği ünsiyet ve bin yıllık mazimizden aldığımız ilham ile kutluyoruz." diyerek şöyle devam etti:



"Tarihte yaşadığı savaşlar ve tüm zorluklara rağmen her defasında kazandığı zaferlerle yeniden ayağa kalkmasını bilen bir milletin mensuplarıyız. Destansı dirilişiyle yeniden doğan milletimiz, tarih sahnesine ihtişamıyla girerek dünyanın gidişatında söz sahibi olacak ve bu coğrafyanın kaderini bir kez daha tayin edecek tekâmüle ulaşmıştır. İmkânsızı başaran mücadeleci bir milletin evlatları olarak bugün, Cumhuriyetin imkânlarıyla yeni bir ufkun şafağına bakıyoruz. Bu şafaktan doğan “Türkiye Yüzyılı” güneşiyle yolumuz açık ve aydınlıktır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak milletimizin ortaya koyduğu birlik ruhuyla köklü, güçlü, kucaklayıcı, insanlığın zihnini ve ufkunu açan muazzez bir Maarif Sistemi’ni; ilim, irfan ve fen sütunları üzerinden inşa ederek, “Türkiye Yüzyılı” gençliğini Cumhuriyetimizin kudretiyle yetiştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılını hep birlikte, yürekten kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucularını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet ilk günkü gururuyla bugün daha güçlü. Ve bugün, 100 yaş gibi gençlik yok!" diye mesaj yayımladı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz üretiriz, biz geliştiririz, #Cumhuriyet çok yaşar! Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye saflarında mücadele etmiş kahramanlarımızı, tarih boyunca bu vatan için can vermiş şehitlerimizi, cepheden cepheye koşmuş gazilerimizi, devletimize sadakatle hizmet etmiş devlet adamlarımızı, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştiren öğretmenlerimizi, ülkemizin kalkınmasına omuz vermiş emekçilerimizi, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, milletimizin derdine, sevincine ortak olmuş sanatçılarımızı, bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızı, bilimsel çalışmalarıyla ülkemizi geleceğe taşıyan bilim insanlarımızı, toprağı işleyen çiftçilerimizi, Aziz Türk Milletine, ay-yıldızlı Türk Bayrağına, cennet Türk Vatanına, Şerefli Türk Devletine sevdalı herkesi şükranla anıyorum. Ne Tam Bağımsızlık iddiamızdan, ne muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden vazgeçeriz. Ne içerden, ne dışardan bu ülkeye diz çöktürmeye kalkanlara izin veririz. Ne kimseye boyun eğer, ne kimsenin peşinden gideriz. Kendi göbeğimizi kendimiz keser, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz. Biz Türk Milletiyiz. Tarihin en şerefli milletiyiz. Kıtalara adaletle, merhametle hükmettik. Mazlumlara el uzattık, mahzunlara, masumlara hep biz sahip çıktık. Bugün hak, hukuk tanımayan kuvvet sahipleri de, elbet yarın bizden yine adalet ve merhamet talep edecekler. Daha adil bir dünyayı biz kuracağız. Yeryüzünün çocuklarını neşeyle yeniden biz buluşturacağız. YaşasınCumhuriyet, Başlasın Türkiye Yüzyıl. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. 29 Ekim Cumhuriye tBayramı’mız ve Cumhuyetimizin 100. yılı kutlu olsun!" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Cumhuriyetimize değer katan köklü kurumlarımızla geçmişte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin hizmetindeyiz." dedi ve "Maziden atiye uzanan köklerimizle Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bundan tam bir asır önce çok büyük mücadeleler ve fedakarlıklar ile kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşına hep birlikte şahitlik etmenin haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz." diyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Maziden atiye tüm dünyaya örnek bir biçimde Cumhuriyetimize yakışır mahiyette çalışmaya ve şanlı tarihimize büyük başarılar katmaya devam edeceğiz." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin