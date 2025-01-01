Bakanlardan İstanbul ve Ankara'da yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. İstanbul'da da yeni yılın ilk bebekleri Kerem Ali Demir, Yavuz Selim Ceylan ve Recep Yılmaz dünyaya geldi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde normal doğumla dünyaya gelen doğan Kerem Ali Demir'in annesi Fatma Demir, Yavuz Selim Ceylan'ın annesi Cennet Ceylan, Recep Yılmaz'ın annesi ise Çiydem Yılmaz, sevince boğuldu.



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yeni yılın ilk dakikalarında doğan bebekleri hastanede ziyaret edip, aileleri tebrik etti. Bakan ve beraberindekiler daha sonra bebeklere hediye verdi.

Türkiye'de sezeryan doğum oranlarında yaşanan artışa değinen Memişoğlu, normal doğumun özendirilmesine yönelik çalışmalara değindi.



Bakan Memişoğlu, "Biz normal doğumun bu sene özellikle eylem planını hazırladık ve Sayın Emine Erdoğan ile beraber faaliyete geçirdik. İnşallah bu eylem planı başarılı olur. 2025'te buna çabalayacağız." dedi.

Türkiye'nin sağlıkta lider olma yolunda hazırlandıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de prime sezaryan oranları daha yüksek, bunları daha düşürmemiz gerektiğini, özellikle hekim arkadaşlarımıza, anne adaylarımızın bu konuda normal olan doğal doğumu tercih etmesini bekliyoruz. Tabi ki eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa, sezaryanla çocuk dünyaya gelebilir. Ama bu, dünya sağlık örgütünün sadece yüz doğumda 15'nde hendikasyon dediğimiz gerekli olan bir şey. Onun için biz normal doğumu bu sene eylem planı hazırladık. Sayın Emine Erdoğan ile beraber, faaliyete geçirdik. Türkiye sağlık ile ilgili artık dünyanın söz sahibi bir ülkesi, bunu bilim üreterek de teknoloji üreterek de, liderliğine hazırlanma aşamasında, elimizden gelen çabayı harcıyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkentte yılın ilk bebekleri ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi.



Yeni yılın ilk dakikalarında dünya gelen bebeklere Defne Hüma, Asil Kaan ve Asya isimleri konuldu.



Bebekleri hastanede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ziyaret etti.