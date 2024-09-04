Bakanlardan Sivas Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin mesaj

Bakanlar, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını, manda ve himayenin kesin olarak reddedildiğini belirtti.
Sivas Kongresi'ndeki milli birlik ve dayanışma ruhunu daima diri tutacaklarını, bağımsızlıktan hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini, Cumhuriyet değerlerine ilelebet sahip çıkacaklarını aktaran Tunç, "Sivas Kongresi'nin 105'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız ve hürriyetimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
"SAYGIYLA YAD EDİYORUM"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Ya istiklal ya ölüm' denilerek çıkılan yolda, 105 yıl önce bugün Cumhuriyet'imizin temelleri atıldı. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik ruhu, bugün hala en büyük gücümüzdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." paylaşımında bulundu.
"YA İSTİKLAL YA ÖLÜM"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ya istiklal ya ölüm" denilerek çıkılan yolda necip milletin, esaret zincirlerini kırmak için ne denli kararlı olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ve bu uğurda, 105 yıl önce bugün Sivas Kongresi'nde Cumhuriyet'imizin temelleri atıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna şehadete eren kahramanlarımızı, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."
"ÖZGÜRCE YAŞAMAMIZI SAĞLAYAN..."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı, Türk milletinin bağımsızlığına giden yolda en önemli adımlardan biri olan Sivas Kongresi'nin 105'inci yılını kutlayarak, "Bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.
"BÜYÜK ROL OYNAMIŞTIR"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas Kongresi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla gerçekleştirilen bu kongre, milletimizin bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan biri olmuş, milli irade ve mücadele ruhunun simgesi olarak Cumhuriyet'imizin temellerinin atılmasında büyük rol oynamıştır.
Eğitim ailesi olarak şanlı tarihimizle iftihar eden, milli ruh ve şuura sahip olarak maarifle yetiştirdiğimiz evlatlarımız, ecdadımızın emaneti olan ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefiyle geleceğe taşıyacak ve daha müreffeh yarınlara kavuşturacaktır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kongre delegelerini ve Milli Mücadele'ye katkı sağlayan kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem