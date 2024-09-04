Bakanlardan Sivas Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin mesaj

Bakanlar, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını, manda ve himayenin kesin olarak reddedildiğini belirtti.



Sivas Kongresi'ndeki milli birlik ve dayanışma ruhunu daima diri tutacaklarını, bağımsızlıktan hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini, Cumhuriyet değerlerine ilelebet sahip çıkacaklarını aktaran Tunç, "Sivas Kongresi'nin 105'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız ve hürriyetimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

"SAYGIYLA YAD EDİYORUM"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Ya istiklal ya ölüm' denilerek çıkılan yolda, 105 yıl önce bugün Cumhuriyet'imizin temelleri atıldı. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik ruhu, bugün hala en büyük gücümüzdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." paylaşımında bulundu.