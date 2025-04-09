Bakanlardan tutuklu öğrencilerin durumlarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon sonrası gerçekleşen eylemlerde tutukluluğu devam eden öğrencilere dair art arda açıklama yaptı.

819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bunlardan 278'inin tutuklandığını belirten Tunç, "Tutuklama istisnai bir tedbirdir, mahkemeler dosyaya göre karar verecektir." dedi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı, İstanbul'daki adli soruşturmalar başladığında sokak çağrısı yaptı. Gençlerimizin bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Gözaltılarla ilgili olarak 819 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı bunlardan 278'i hakkında tutuklama kararı verilmişti. Önceki gün soruşturmanın neticesinde asliye ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili özellikle hususlar bunlar şu anda asli ceza mahkemesine üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar prensiple beraber kararlar verilebilecektir. Oradaki işlenen fiilin durumuna göre her kişinin farklı eylemi olabilir bunları değerlendirecek olan şu andaki mahkemesidir. İşkenceye sıfır tolerans çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

BAKAN TEKİN: KATILAN HERKES DEĞİL GÖSTERİLERİ TERÖRİZE EDENLER ALINDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, protestoya katılan herkesin değil gösteriyi terörize edenlerin gözaltına alındığını söyledi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Protestoya Türkiye'de kaç öğrenci katıldı? 800 civarı... Kim gözaltına alınıyor? Güvenlik görevlilerine karşı baltalarla ya da benzer hukuku hiçbir şekilde izah edilemeyecek şeylerle gösterilere katılan kişiler, yani bu gösterileri terörize eden kişiler gözaltına alınıyor. Böyle bakmak lazım. Şu şekilde sunmak yanlış 'Protestotya katılan herkes gözaltına alındı.' Böyle bir şey yok."

