Bakanlık 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi pozisyonlarına 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak.
Başvurular, 9- 18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda bulabilecek.
İşlemler, Gençlik ve Spor Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Başvuru https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak.
