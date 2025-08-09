Bakanlık 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi pozisyonlarına 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı.

Bakanlık 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak.

Başvurular, 9- 18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda bulabilecek.

İşlemler, Gençlik ve Spor Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Başvuru https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...