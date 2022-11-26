Bakanlık devrede: Devlet hastanesinde 4 aydır görev yapan sahte doktor tutuklandı

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi sahte doktor olayıyla gündeme geldi. Hastanede görevli uzman doktoru, sahte belgelerle meslektaşı olduğunu inandıran Özkiraz, nesleği gözlem yaparak öğrenmek için doktorun da izniyle düzenli olarak hastaneye gidip gelmeye başladı.

Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, şüphelenen doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz’ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.

EVİNDE SAHTE DİPLOMALAR BULUNDU

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Özkiraz’ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi.

Özkiraz’ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını da paylaştığı görüldü.

TUTUKLANDI

Özkiraz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, sahte doktorun evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.

AİLESİNE DE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Özkiraz'ın yapılan incelemeler sonrası lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ailesine de İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü belirterek, yıllarca İstanbul'da kaldığı ve çeşitli işlerde çalıştığı öğrenilen Özkiraz’ın geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e döndüğü öğrenildi. Özkiraz’ın tıp eğitimini tamamladığını ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği kaydedildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Tutuklanan Ayşem Özkiraz ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Sahte doktorun hasta muayene etmediğini, reçete yazmadığını ve hiçbir tıbbi girişimde bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, açıklamada "Özkiraz doktor rolünü, doktorluk yapmadan, seyirci olarak oynamıştır" denildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı ise söz konusu olayı ve iddiaları soruşturmak üzere bakanlık müfettiş görevlendirdi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanedeki sahte doktor olayında ihmali olanlar hakkında ek soruşturma başlattı.

