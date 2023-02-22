Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz hatlarında sorun yok

Binalara elektrik ve doğalgaz verilmesiyle ilgili sürecin, can ve mal güvenliği öncelenerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli yürütüldüğü belirtilerek, "Yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğalgaz ve elektrik verilmektedir. Bu binalarda oturan ve dairelerinde elektrik ve doğalgaz hizmetinden faydalanamayan vatandaşlarımızın elektrik için Alo 186'yı, doğalgaz için Alo 187'yi aramaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.