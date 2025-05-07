"Bakanlık görevlisiyiz" yalanıyla kimlik bilgisi isteyip para topladılar

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde ellerindeki sahte antetli kağıtlar ve bakanlık logolu sahte belgelerle binalara girerek kendilerini İçişleri Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, veri takibi yaptıklarını öne sürerek vatandaşlardan kimlik istediği ortaya çıktı.

PARA TOPLAYIP SAHTE MAKBUZ KESTİLER

Gittikleri binalarda oturanların kişisel verilerini topladıktan sonra belgeleri imzalatan şüphelilerin bazı kişilerden "Engelli derneğine bağış" adı altında para alarak sahte makbuz kestiği tespit edildi.

Bu kişilerin hareketlerinden ve uygulamadan şüphelenen mahalleliler polise ve mahalle muhtarına başvurarak bilgi istedi.



MUHTAR MAHALLELİYİ UYARDI



Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar Kaymakamlığı'ndan bilgi alarak İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir çalışmasının olmadığını öğrenen mahalle muhtarı Zehra Er, şüphelilerin bazı binalardaki güvenlik kamera görüntülerini ve cep telefonu görüntülerini topladı.

Görüntülerle birlikte polise şikayette bulunan muhtar Er, mahallenin sosyal medya hesabından bir de uyarı mesajı paylaştı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

