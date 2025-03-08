Bakanlık GÜBİS üzerinden ifşa edip uyardı: Kimyasal madde içeren okul üniforması toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) bu kez bir üniforması için uyarı notu ekledi. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, çocukların sağlığını tehdit eden bir okul üniformasının toplatılmasına karar verildi.



Üniformada tespit edilen kimyasalların sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, ürünün insan sağlığına zarar verebilecek düzeyde kimyasal madde içerdiği vurgulandı.