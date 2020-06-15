Bakanlık harekete geçti: Haliç'ten numune alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'in çeşitli noktalarından su numunesi aldı.

Numuneler bakanlığın yetkilendirdiği laboratuvarlarda incelenecek.

BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMASI

Haliç'in rengindeki değişim sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü işbirliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise renk değişimine alglerin neden olduğunu savunmuştu.

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