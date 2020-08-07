Bakanlık karantina bölgelerindeki nüfusu açıkladı

Corona virüs nedeniyle 32 ildeki 83 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor. Karantina bölgelerindeki toplam nüfus ise 54 bin 53 kişi.

ntv.com.tr 07.08.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 10:02

Bakanlık karantina bölgelerindeki nüfusu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, karantina uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Küresel corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle topyekün bir mücadele yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır."

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