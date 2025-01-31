Bakanlık, kızına cinsel istismardan yargılanan sanığın beraatına itiraz etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da öz kızına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Erdoğan E.'ye verilen beraat kararının ardından harekete geçerek karara itirazda bulundu.

Bakanlık, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve istinaf aşamasından geçerek, Yargıtay'da temyiz aşamasında olan davaya müdahil olarak, beraat kararına itiraz etti.

Mağdurun hakkının korunması için hukuki süreçleri takip eden Bakanlık, taraflar arasında yine Diyarbakır’da görülmekte olan benzer nitelikli başka bir davaya da müdahil oldu.

