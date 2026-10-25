Bakanlık piyasadan toplattı. Boya setinde kimyasal risk
25.10.2026 17:47
Zincir marketlerden birinde satılan boyama seti toplatıldı.
Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen çocuklar için "Tablo fırça ve sulu boya seti"nin toplatıldığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelenin devam ettiği belirtildi.
Son yapılan incelemeler sonucunda zincir mağazaları olan bir markanın sattığı “Tablo fırça ve sulu boya seti” kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle güvensiz bulundu. Ürünün satışı yasaklanırken, piyasadaki ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.
Çocuklar için satılan boyama setinde kimyasal risk görüldü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur. Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresimizden erişebilir" denildi.