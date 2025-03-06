Bakanlık uyardı: Evlilik kredisi yalanıyla dolandırıcılık!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespit edildiği belirtildi.



Resmi siteler haricinde başvuru yapılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır. Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun." denildi.



Bakanlığın dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlattığı belirtildi.



150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Evlilik yolundaki genç çiftler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için ailegenclikfonu.aile.gov.tr ve turkiye.gov.tr üzerinden başvuru yapabiliyor.



