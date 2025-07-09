Bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre Dışişleri Bakanlığı'na 150, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1, Sağlık Bakanlığı'na 5, Jandarma Genel Komutanlığı'na da 2 kadro ihdası yapıldı.

İhdas edilen diğer kadrolar ise şöyle:

- Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 150 ataşe,



- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü,

- Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına 5 klinik psikolog,

- Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni.