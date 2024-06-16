Bakanlık: Ayvalık sahillerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın sahillere erişimi kolaytırmak adına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandığını duyurdu.

Bakanlık: Ayvalık sahillerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın sahillere erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan 'Denizler Halkındır Projesi' kapsamında 'in ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Bakan Mehmet Özhaseki'nin başlattığı 'Denizler Halkındır Projesi' kapsamında, vatandaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımı tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık’ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde tonoz sistemi, çit, parmaklık ve tel örgü yaptırdığı tespit edildi. Bu kapsamda alandaki izinsiz yapının yıkımı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde, Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. 'nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek"

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